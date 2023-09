I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i servizi di controllo nei luoghi della Movida e nelle periferie della Capitale, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado.

Roma, controlli in periferia: arresti e denunce

Nel mirino dei Carabinieri sono finiti il quartiere Monte Mario, le zone tra Tomba di Nerone, Tor di Quinto e il quartiere Tor Sapienza, in particolare le aree tra il complesso abitativo popolare di via Giorgio Morandi e lo stabile occupato in via di Tallone.

Ad esito dei controlli tre persone sono state arrestate e 7 denunciate. In totale sono state identificate 350 persone e eseguite verifiche su 125 veicoli. Accertamenti anche presso numerose attività commerciali.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato, in zona Ottavia, un cittadino albanese trovato in possesso di 43 g di cocaina e 1.785 euro, e hanno denunciato due cittadini italiani, uno in via Bevagna e l’altro a Monte Mario, trovati in possesso, in totale di 18 dosi di cocaina e 2.100 euro e di 22 g di hashish.

Denunciati a piede libero anche un 55enne controllato in via Riano e trovato con un grosso coltello in tasca e due cittadini italiani per evasione dagli arresti domiciliari sempre in via Vallombrosa e in via Courmayeur.

Gli stressi Carabinieri anno poi denunciato un 59enne romano con le accuse di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, poiché durante un controllo, in zona Tomba di Nerone, è stato trovato in possesso di documenti di riconoscimento e carte prepagate risultati rubati.

I Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro, invece, con il supporto dei colleghi del Nas di Roma e delle unità Cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito verifiche presso il complesso abitativo popolare di via Giorgio Morandi e lo stabile occupato di via di Tallone.

Qui sono state arrestate due persone: un 58enne romano fermato a bordo di un’autovettura a noleggio dove erano occultate alcune dosi di cocaina, mezzo chilo di hashish e 219 g di marijuana, e una trans polacca trovata in possesso di 16 g di cocaina. Gli stessi Carabinieri in zona Santa Maria del Soccorso hanno anche denunciato una 20enne romana che nelle fasi dell’identificazione ha fornito false generalità.

Nel corso delle verifiche alle attività commerciali, con il supporto del personale dei Nas, i Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via di Tor Cervara, per un importo di 4500 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e la mancanza di tracciabilità dei prodotti. Sequestrati 20 kg di carne e 10 kg di prodotti ittici.

I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno, in totale, segnalato alla Prefettura, quali assuntori, 21 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Sequestrate, infine, nel palazzo occupato di via di Tallone, oltre 50 dosi di hashish rinvenute nell’intercapedine del vano ascensore di uno degli stabili controllati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.