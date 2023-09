Tragico incidente sulla Casilina: Alfonso muore a soli 17 anni

Tragico incidente sulla via Casilina nella mattinata di ieri, 16 settembre 2023, al confine tra San Vittore del Lazio (FR) e San Pietro Infine, in provincia di Caserta: purtroppo non ce l’ha fatta il 17enne coinvolto nel sinistro.

Terribile incidente sulla via Casilina, al confine tra Lazio e Campania: muore un giovane di soli 17 anni

Stando a quanto riportato dall’Ansa, nella mattinata di ieri, sulla Casilina, uno scooter, guidato dal 17enne, si è scontrato con un’auto. Immediati i soccorsi e l’intervento di un’eliambulanza, che ha provveduto a trasportare il giovane presso un centro specializzato nella neurotraumatologia. Ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Purtroppo, però, all’alba di oggi, 17 settembre 2023, la terribile notizia, diffusa sui social anche dal parroco di San Pietro Infine, il paese del giovane: Alfonso non ce l’ha fatta.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari del giovane.

Foto di repertorio