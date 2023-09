Torrenova, trovati con oltre due chili di eroina: due arresti

Nella settimana contraddistinta da un notevole colpo inflitto dalla Polizia di Stato al traffico di hashish e marijuana, con quasi 300 chili di stupefacenti sequestrati, si inserisce anche l’arresto di 2 persone – un uomo ed una donna – trovati con 2 chili e mezzo di eroina.

Torrenova, spacciano dalla propria abitazione: arrestati un uomo e una donna, rispettivamente di 61 e 56 anni

L’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli investigatori del I Distretto Trevi Campo Marzio nelle vie del quartiere Torrenova. I poliziotti, durante un’indagine sullo spaccio di stupefacenti, erano venuti a conoscenza di una coppia che avrebbe venduto eroina facendo base in un appartamento a sud della Capitale.

Dopo una serie di accertamenti gli agenti hanno individuato 2 sospetti ed hanno organizzato un servizio di osservazione discreto sotto la loro abitazione. È stato proprio durante questa attività che hanno visto uscire dal portone una donna di 56 anni; la stessa ha aperto una berlina parcheggiata lì vicino ed ha iniziato a guardarsi intorno. Convinta di non essere osservata ha fatto un cenno all’altro sospettato, un uomo di 61 anni, per dare il “via libera”.

L’uomo è uscito dal portone con una vistosa busta e a quel punto i poliziotti si sono palesati bloccando entrambi. Gli immediati accertamenti hanno stabilito che la busta conteneva poco meno di 2,5 kg di eroina e 140 grammi di cocaina.

Nell’appartamento, perquisito subito dopo il fermo, è stata rinvenuta della sostanza “da taglio” ed il necessario per lo sporzionamento della droga.

Al termine degli atti di rito l’uomo e la donna sono stati arrestati in concorso fra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio