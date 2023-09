Disastro aereo durante le prove delle Frecce Tricolore: morta una bambina

All’aeroporto di Caselle, pochi minuti fa, è precipitato un aereo della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolore. Appena toccato terra si è incendiato. Secondo una prima ricostruzione l’aereo, modello MB.339, durante un’esibizione prevista per la giornata di domani (organizzata per celebrare il centenario dell’aeronautica all’Aero Club Torino), ha perso quota e si è andato a schiantare. Il pilota si è lanciato con il paracadute ma non sono al momento note le sue condizioni di salute.

Il pilota ha tentato fino all’ultimo di controllare l’aereo per poi espellere prima dell’impatto al suolo nel territorio di San Francesco al Campo (TO)

Purtroppo una bambina di 5 anni ha perso la vita a seguito delle fiamme sprigionatesi dopo l’impatto a terra. Gli altri mezzi delle Frecce Tricolori hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno. In precedenza, sempre a Torino, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel pomeriggio di sabato si era registrato un altro incidente all’Aero Club: un velivolo in fase di atterraggio era uscito di pista e si era ribaltato. In quel caso i piloti erano rimasti illesi.