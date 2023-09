Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di un portale segnaletico, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Pertanto, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 settembre, la stazione di Cassino non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Roma.

Le uscite alternative

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pontecorvo.