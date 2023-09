A MagicLand di Valmontone servono persone per gli eventi di Halloween

Amatissimo dai romani ma non solo, MagicLand, il Parco di Valmontone dedicato alla magia che quest’anno ha visto anche l’inaugurazione di MagicSplash, un parco acquatico a tema caraibico, ha appena aperto le selezioni per trovare 150 persone che vogliano unirsi al cast di animatori e figuranti.

Ecco i dettagli dell’offerta di lavoro

Il Parco aprirà il mostruoso casting per ingaggiare fino a 150 nuovi volti, tra animatori che intratterranno i nostri ospiti più piccoli e figuranti che interpreteranno zombie e mostri vari per spaventare anche i più temerari.

La Capitale del divertimento selezionerà i candidati più talentuosi e convincenti che si avventureranno nelle Horror Zone durante le seguenti giornate:

7, 8, 14,15, 21, 22, 28, 29, 31 Ottobre 2023 e 1,4 e 5 novembre 2023.

I casting:

Le selezioni si terranno presso il Gran Teatro Alberto Sordi del Parco.

I candidati convocati avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una commissione composta da una giuria, ai selezionati sarà immediatamente proposto un contratto di lavoro per le giornate in calendario.

Come candidarti

Se vuoi entrare in un cast da paura e ti piacerebbe lavorare divertendoti, Clicca qui e compila il modulo di iscrizione in tutti i suoi campi. Hai tempo per candidarti fino al 18 Settembre 2023