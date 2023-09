Da ormai sette anni a settembre, mese dedicato all’oncologia pediatrica, Amazon porta avanti la campagna #AmazonGoesGold per i bambini malati di tumore con l’obiettivo di generare un vero impatto positivo su migliaia di bambini e famiglie che tutti i giorni lottano contro la malattia. Dal 2017 ad oggi, Amazon ha supportato decine di ospedali pediatrici, centri di ricerca e organizzazioni non profit che in Italia si occupano di oncologia pediatrica.

Per la campagna di quest’anno, Amazon ha annunciato la partnership con LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e, insieme all’associazione, ha coinvolto i dipendenti di tutta Italia nella Pigiama Run, una camminata e corsa benefica a supporto dei bambini che in ospedale stanno affrontando le cure.

Il 15 settembre, in oltre 20 città in tutta Italia, oltre 450 dipendenti Amazon hanno partecipato alle Pigiama Run indossando il pigiama per manifestare affetto e vicinanza ai bambini ricoverati in ospedale: con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, LILT sosterrà infatti progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Anche un gruppo di dipendenti del centro di distribuzione Amazon di Colleferro ha sfilato per le strade della città in pigiama e mostrato la propria vicinanza alla causa supportata dalla LILT.