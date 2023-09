Imbarazzo in volo. La coppia è scivolata discretamente nella toilette a metà strada tra Londra e Ibiza. Non abbastanza discretamente, ovviamente, visto che furono visti da diversi testimoni e alimentarono rapidamente le speculazioni. Alla fine uno steward si è offerto volontario per aprire la porta e ha colto in flagrante i due temerari in una posizione scomoda, il tutto davanti ad una folla di passeggeri divertiti ed increduli. L’uomo ha subito chiuso la porta.

La coppia è stata arrestata dalla polizia spagnola appena scesi dall’aereo per comportamento inappropriato a bordo, ma non si sa se sono stati multati. In ogni caso il video, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avuto ampia diffusione sui social network. Ecco l’imbarazzante video: https://www.itemfix.com/v?t=hjetmj&jd=1