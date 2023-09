Alle ore 01.50 del 16 settembre la sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via di Cervara (Rm) n. 176 due Squadre VVF con una Autobotte ed il personale del Nucleo Gos con un Escavatore per l’incendio di una discarica a ridosso del campo nomadi, dove bruciava una consistente quantità di materiali di diversa natura, legname, frigoriferi, divani ecc. oltre ad alcune autovetture abbandonate.

L’intervento è ancora in corso, non ci sono stati feriti, sul posto le forze dell’ordine.