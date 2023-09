Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio della capitale. Questa volta il servizio antidegrado si è svolto in zona Prenestino, in particolare nel quartiere Quarticciolo.

I controlli

Così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla base di una pianificazione avvenuta in Questura, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, in collaborazione con il personale del IV Distretto San Basilio, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Operativa – Ufficio di Gabinetto, delle Nibbio e di alcune unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa, unitamente agli uomini della Polizia Roma Capitale Tiburtino, dell’AMA, di ACEA, del servizio S.I.A.N.-A.S.L. RM2 e del Servizio Giardini del V Municipio, hanno effettuato un servizio sinergico di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché teso al ripristino del decoro urbano.

Le attività, coordinate dalla Questura di Roma, sono state finalizzate a fronteggiare in modo simultaneo e strutturato le segnalate situazioni di degrado presenti nella zona, avvalendosi anche di un’analisi integrata sulla geo referenziazione dei reati.

Nel corso del servizio sono state identificate 198 persone e controllati 13 veicoli; 3 cittadini stranieri privi del documento d’identità sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione al fine di valutarne la posizione sul Territorio Nazionale.

Nell’ambito del servizio, personale dei Distretti San Basilio e Prenestino, con l’ausilio delle Unità Cinofile antidroga e anti esplosivo, ha sviluppato diverse segnalazioni di spaccio attraverso mirati servizi di osservazione e controllo, ispezioni e perquisizioni che hanno portato al sequestro di diverse dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, crack e hashish rinvenuti all’interno dei giardini condominiali dei lotti presenti tra via Ostuni, via Cerignola e via Manfredonia.

Sono state ispezionate 4 attività commerciali e 3 sono state le sanzioni amministrative elevate nei confronti di una di esse per un totale di 25.000 euro, a causa del mancato rispetto di adeguate misure di sorveglianza finalizzate ad impedire l’accesso ai minori, della mancata esposizione al pubblico della prescritta autorizzazione amministrativa e del mancato rispetto del divieto di fumo.

Contestate inoltre 2 violazioni di carattere penale per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e per violazioni delle prescrizioni sulla sorvegliabilità dei locali al fine di prevenire i fenomeni del gioco d’azzardo patologico nei confronti dei minori.

Al fine di arginare situazioni di degrado urbano e ripristinare il decoro di molte aree segnalate proprio da residenti e cittadini è stata effettuata una straordinaria operazione antidegrado attraverso la rimozione e lo smaltimento di masserizie e rifiuti ingombranti da parte dell’AMA. Nella circostanza sono stati presi specifici provvedimenti attinenti alla sicurezza urbana per ridonare ai cittadini aree maggiormente utilizzabili.

In particolare, il Servizio Giardini del Comune di Roma ha effettuato interventi di pulizia in via Trani e via Manduria nonché nell’area verde presente in via Castore Durante. Personale AMA ha proceduto alla rimozione di una quantità considerevole di rifiuti ingombranti e di rifiuti generici abbandonati.

Congiuntamente personale dell’ACEA ha ripristinato l’illuminazione pubblica della zona.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.