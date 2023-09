Controlli dei Carabinieri della stazione di Aquino sui luoghi di lavoro. sospesa l’attività di una ditta per lavoratori in nero: il cantiere si trovava a Castrocielo, sempre in provincia di Frosinone. Si intensificano i controlli dei Carabinieri in Ciociaria per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I fatti

Nell’ambito del monitoraggio dei cantieri edili, disposta dal Comando Provinciale di Frosinone, nella mattinata dell’11 settembre u.s. i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (Fr), unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale dell’Area Tecnica ITL di Frosinone, a conclusione di servizi dedicati, hanno proceduto alla ispezione di un cantiere edile, operante in Castrocielo (Fr), sorprendendo, al suo interno, due lavoratori in nero.

Per la violazione commessa è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e, al legale rappresentante della ditta, sono state contestate sanzioni amministrative per la somma complessiva di € 9.400,00 (novemila quattrocento/00).

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

