Lotto e 10eLotto: tra Roma e Alatri vinti più di 50mila euro

10eLotto, a Roma doppietta da 30 mila euro

Lazio a segno con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 14 settembre, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta centrata a Roma, con un 9 da 20 mila euro e un 8 Oro da 10 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, ad Alatri colpo da oltre 23 mila euro

Il Lazio esulta grazie al Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata registrata ad Alatri (FR): tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia hanno portato nelle tasche di un giocatore 23,750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 818 milioni dall’inizio dell’anno.