Nemi, Grottaferrata, Frascati, Castel Gandolfo, l’Abbazia di San Nilo e l’Associazione dei Nuovi Castelli Romani – L’Associazione dei Nuovi Castelli Romani APS, in collaborazione con il Comune di Grottaferrata, capofila del progetto di prevenzione sanitaria, è lieta di invitare i cittadini dei Comuni aderenti alla seconda fase del progetto di sensibilizzazione per la salute.

In occasione della giornata dedicata alla prevenzione della salute orale e cardiovascolare, saranno offerte visite odontoiatriche ed internistiche gratuite. Questa iniziativa si svolgerà sabato 16 settembre 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso Piazzale Umberto I, con il prezioso supporto della Croce Rossa Italiana.

La salute orale e cardiovascolare è di vitale importanza, e prevenirne i problemi è fondamentale per garantire un benessere duraturo. In questa giornata di sensibilizzazione, medici esperti saranno a disposizione per effettuare visite approfondite e fornire consigli preziosi sulla prevenzione e la cura dei disturbi odontoiatrici e cardiovascolari.

I Comuni di Nemi, Grottaferrata, Frascati, Castel Gandolfo, l’Abbazia di San Nilo e l’Associazione dei Nuovi Castelli Romani sono orgogliosi di promuovere questo evento, il quale mira a migliorare la salute e il benessere dei cittadini del nostro territorio. La collaborazione tra enti pubblici e associazioni è fondamentale per raggiungere questo obiettivo comune.

Vi aspettiamo numerosi in Piazzale Umberto I il 16 settembre 2023, pronti a prendervi cura della vostra salute orale e cardiovascolare. La prevenzione è il primo passo verso una vita sana e felice.

Ringraziamo inoltre il prof Claudio Letizia direttore scientifico del progetto di prevenzione ; Dr Ettore Pompili presidente onorario NCR le tre Amministrazioni patrocinanti il progetto.

L’iniziativa è stata possibile realizzarla Grazie alla collaborazione del personale sanitario del Policlinico Umberto I di Roma e alla Croce Rossa Italiana