Licenza sospesa a un locale di Trastevere per "malamovida"

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 15 giorni, con conseguente chiusura dell’attività ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al gestore di un locale in via San Francesco a Ripa.

Locale di Trastevere chiuso per “malamovida”

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su richiesta degli stessi Carabinieri che nel corso di diversi interventi, da dicembre 2022 ad oggi, hanno accertato che l’esercizio era solito essere frequentato da persone dedite all’abuso di alcolici e “teatro” di numerosi episodi di liti animate anche con alcuni residenti che lamentavano il disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne.

Foto di repertorio