Bonus 2023 con ISEE sotto i 20.000 euro: ecco gli incentivi

Accesso ai Bonus 2023 con Isee ordinario e Isee corrente

Per poter accedere a questi bonus, è essenziale prestare attenzione non solo al limite reddituale, ma anche a quale tipo di ISEE viene considerato per determinare l’ammontare dell’aiuto. L’ISEE ordinario fa riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare due anni prima della richiesta, mentre l’ISEE corrente prende in considerazione il reddito familiare degli ultimi 12 mesi, fornendo quindi una visione più attuale.

In entrambi i casi, è possibile richiedere i bonus rivolgendosi a un Caf di fiducia o tramite l’accesso all’area riservata dell’INPS.

L’elenco dei bonus con ISEE inferiore ai 20.000 euro

Ecco un elenco dei bonus attivi per il 2023 a cui possono accedere le famiglie e le persone singole con un ISEE inferiore a 20.000 euro:

Bonus prima casa under 36 : Questo bonus è stato introdotto dal Decreto Sostegni-bis 73/2021 ed è stato prorogato per tutto il 2023. L’agevolazione comprende l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, oltre a semplificare l’accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa. Il bonus prima casa è rivolto a coloro con un’età inferiore ai 36 anni, con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Ulteriori Bonus con ISEE sotto i 20.000 euro

Oltre ai bonus precedentemente elencati, esistono altre agevolazioni per le famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Ad esempio, nel settore scolastico e universitario, è possibile ottenere esenzioni o riduzioni sulle tasse. Per gli studenti del quarto e quinto anno di scuola superiore che fanno parte di un nucleo familiare con un ISEE di 20.000 euro, le tasse scolastiche sono completamente esenti. Inoltre, l’ISEE entro i 20.000 euro consente di beneficiare della “no tax area” per l’Università, eliminando l’obbligo di pagamento delle tasse.

Per le famiglie numerose, sono previsti contributi specifici, con limiti ISEE più bassi per le famiglie più piccole. Ad esempio, il bonus sociale offre agevolazioni sulle bollette di luce e gas, con un limite ISEE di 15.000 euro per i nuclei familiari con un massimo di 3 figli a carico e di 30.000 euro per le famiglie con 4 o più figli a carico.