Ponte di Nona, uomo gambizzato in strada: indagini in corso

Paura la scorsa notte a Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale: un uomo di 32 anni è stato gambizzato in strada e poi trasportato al policlinico Casilino.

Ponte di Nona, uomo di 32 anni gambizzato in strada: indaga la Polizia di Stato

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un uomo di 32 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al polpaccio, mentre si trovava in via Luthuli, in zona Ponte di Nona.

Il 32enne è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato al Policlinico Casilino. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio