Nella giornata di ieri, 12 settembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Anagni e delle Stazione dipendenti hanno eseguito controlli straordinari finalizzati a contrastare i reati predatori e rafforzare la sicurezza nella giurisdizione.

Anagni, Ferentino e Morolo: i controlli dei Carabinieri. Ecco cosa è emerso

I servizi hanno interessato sia il centro che le periferie dei Comuni di Anagni, Ferentino e Morolo, con controlli estesi a esercizi pubblici ed alle arterie principali.

L’attività, che ha visto l’impiego di 3 equipaggi automontati e 6 militari dipendenti, ha consentito di controllare, nel complesso, 20 veicoli, identificare 44 persone, eseguire n.8 perquisizioni personali e veicolari, e contestare varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

In particolare, nel campo del contrasto allo spaccio di stupefacenti, a conclusione dell’attività, sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone,per la conseguente adozione delle sanzioni amministrative, n.8 persone per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo crack, hashish e cocaina, per uso personale. In particolare, nel corso dei controlli sono stati sequestrati: a Ferentino (FR) gr. 1,4 di crack e gr. 3,05 di hashish; a Morolo (FR) gr.0,78 di cocaina e gr. 1,27 di hashish e ad Anagni (FR) gr. 4,7 di hashish.

Tali servizi straordinari, che si inseriscono nella più ampia attività a largo raggio disposta dal Comando Provinciale di Frosinone al fine contrastare efficacemente i reati predatori, proseguiranno con la massima intensificazione negli orari serali e notturni, al di fornire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.