Scuola dell'infanzia: USB in Campidoglio contro riduzione organico

Scuola dell’infanzia Roma: USB in piazza contro la riduzione degli organici, Giovedì 14 settembre in Campidoglio dalle 14:00

USB Settore Educativo e Scolastico sarà in piazza con le educatrici e le insegnanti della scuola dell’infanzia 0 – 6, per protestare contro la riduzione degli organici delle scuole materne della capitale: sono tante le educatrici che, da un giorno all’altro, sono state dichiarate esuberi.

Queste politiche di contrazione del personale portano ad un aumento esponenziale delle criticità del sistema educativo e scolastico capitolino: mentre l’Amministrazione continua a dichiararsi favorevole all’inclusione e sostiene di lavorare per dei servizi di qualità, con gli ultimi provvedimenti si impoverisce la dimensione pedagogica e si impedisce alle educatrici ed alle insegnanti di potersi rapportare serenamente con i bambini e le bambine.

USB sarà quindi presente giovedì 14 in Piazza del Campidoglio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, per far sentire tutta la propria contrarietà a quest’ennesimo attacco alla scuola 0 – 6 della capitale e a difesa dei diritti delle lavoratrici del settore.

USB – Settore Educativo e Scolastico Roma