Vincite Lotto e 10eLotto ad Albano Laziale e Roma

Lotto: ad Albano Laziale (RM) vinti 28mila euro

Il Lotto premia Albano Laziale, in provincia di Roma, nell’estrazione di martedì 12 settembre. Come riporta Agipronews, centrata una vincita da 28.750 euro grazie alla combinazione 11-31-42 sulla ruota di Bari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 812 milioni da inizio anno.

10eLotto: a Roma vinti 20mila euro

Il 10eLotto bacia Roma nel concorso di martedì 12 settembre. Nella capitale, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “8 Doppio Oro” in una giocata frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,5 milioni di euro, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.

Foto di repertorio