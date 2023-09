Lutto a Valmontone per la prematura scomparsa di Lucio Cocchia, molto conosciuto e amato dai suoi concittadini. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 13 settembre 2023, presso La Collegiata alle ore 15:30.

Oggi è un giorno triste per Valmontone: nessuno avrebbe mai voluto ricevere la notizia della scomparsa di Lucio Cocchia.

Un grande uomo, un professionista apprezzato nel proprio lavoro e, quel che lo ha sempre distinto, sempre attivo con un grande amore per la nostra città: Lucio è stato consigliere comunale, giornalista de “Il Campanone” per tanti anni, in prima linea in varie associazioni, dagli Amici del Teatro alla Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo!

In questo momento di grande dolore esprimo il mio affetto e la mia vicinanza alla moglie Daniela, alla figlia Alice e a tutta la famiglia Cocchia.

Il sindaco – Veronica Bernabei