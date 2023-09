Montespaccato, arrestati in flagranza durante una rapina

Gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, a seguito di una scrupolosa indagine, hanno arrestato due uomini e una donna di 35, 30 e 30 anni, poiché gravemente indiziati, in concorso fra loro, del reato di rapina aggravata.

Le rapine in zona Aurelio

I poliziotti, nell’ambito di una vasta indagine per una serie di rapine ai supermercati avvenute nella zona di loro competenza, hanno messo in atto un servizio di appostamento e pedinamento, seguendo due “sospetti” in tutti i loro spostamenti. Proprio durante uno di questi servizi li hanno visti arrivare sotto casa di una coetanea con una macchina e, dopo averla fatta salire a bordo, hanno iniziato a muoversi facendo varie soste in diversi supermercati di zona ignari di essere seguiti dai poliziotti.

L’auto, poco prima dell’orario di chiusura serale, si è fermata davanti ad un discount in via Enrico Bondi; i due uomini, entrambi con il volto coperto ed armati rispettivamente di un coltello e di una pistola, sono scesi mentre la donna aspettava all’esterno con il motore acceso.

I due, una volta dentro l’esercizio commerciale, hanno intimato ai presenti di non muoversi, colpendo con il calcio della pistola la nuca del direttore. L’uomo armato di coltello ha strappato dal collo di un cliente una catenina in oro e poi si sono fatti consegnare i soldi dalla cassiera, circa 600 euro. A quel punto i poliziotti hanno fatto irruzione all’interno del supermercato disarmando e bloccando i due uomini armati. Quella che sembrava essere una pistola era in realtà un’arma con spray urticante. Nel frangente la donna in macchina è stata bloccata da altri agenti.

Alla fine degli accertamenti la catenina d’oro e i soldi rapinati sono stati riconsegnati agli aventi diritto, le armi e l’autovettura sono state sequestrate e le tre persone sono state arrestate perché gravemente indiziate, in concorso fra loro, di rapina aggravata.

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.