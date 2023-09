Roma, addio al rapper Pusha: era membro dei Flaminio Maphia

È morto all’età di 50 anni il rapper Ivano Stortini, in arte Pusha, noto per esser stato uno dei membri dei Flaminio Maphia. Stortini, che nell’ambiente era conosciuto anche con lo pseudonimo Ian Solo e aveva 50 anni, era entrato a far parte dei Flaminio Maphia nel 1995, per poi uscirne tre anni dopo.

Il post di Rude, uno dei membri attuali del gruppo Flaminio Maphia

“Ancora non Ci credo… Ci ha lasciato il nostro Pusha, faceva parte della nostra prima formazione dei Flaminio Maphia. Negli ultimi giorni parlavamo spesso di lui con Sparo e Booster g e tutti gli altri del vecchio giro del Flaminio, per sapere come stava, che stava facendo, io non lo vedevo da più di 25 anni, si Roma è grande ma il giro e sempre quello, perciò è facile beccarsi prima o poi, e ultimamente chiedevo spesso di lui, e tutti mi dicevano che stava sempre sotto casa sua al Prenestino, con lui abbiamo scritto Restafestagangsta, Combattimento Mortale e l’indimenticabile Sbroccatamente si vive la notte e altri pezzi, pezzi che hanno fatto la storia dell’hip hop Italiano, ma che la nuova generazione non sa minimamente che cazzo sono, ma che anche grazie a noi che sta roba e andata avanti, Fai un buon Viaggio Fraté R.I.P. PUSHA”