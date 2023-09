Lazio a segno con il 10eLotto.

Lazio, 10eLotto: vincite pari a 81mila euro a Roma e Isola del Liri

Nel concorso di venerdì 8 settembre, come riporta Agipronews, da segnalare vincite complessive pari a 81mila euro.

La vincita più alta è stata registrata a Roma, con un 9 Oro da 50mila euro; nella Capitale, da segnalare anche una vincita da 20mila con un 6 e una da 6mila euro grazie a un 4 Oro.

Il quadro della regione viene completato da un 8 Doppio Oro centrato a Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,63 miliardi di euro in questo 2023.

Foto di repertorio