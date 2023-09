Roma Nord, chiuso per due notti il tratto tra Settebagni e il GRA

Nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre.

Info e dettagli

Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica sulle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) verso Roma.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.

