Terribile schianto ad Alatri tra due auto nel pomeriggio di ieri, 10 settembre 2023: feriti una mamma con i suoi bambini. Necessaria l’eliambulanza per la bimba.

Alatri, schianto in diretta social: terribile impatto tra due auto. Necessaria l’eliambulanza per una bambina

Stando a quanto riportato dall’Ansa, era in diretta su Facebook il conducente di una delle due auto coinvolte nel sinistro. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale Santa Cecilia, nel territorio comunale di Alatri.

Necessaria l’eliambulanza: la bimba, in serie condizioni ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambino Gesù di Roma. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle Forze dell’Ordine.

