La Polizia Locale della località di Sant Antoni ha avviato un procedimento penale e ha informato il Governo delle Baleari

“Mi sono tuffato mille volte a es Caló des Moro e non avevo mai visto un cavalluccio marino . Purtroppo lo hanno visto e io dovevo vederlo morto.” Così ha raccontato ciò che è accaduto in quella caletta di Ibiza, nel comune di Sant Antoni, il 12 agosto, un testimone che ha avvisato il bagnino della spiaggia di chiamare la polizia. E chi con ‘loro’ si riferisce a un gruppo di turisti italiani che hanno tirato fuori dall’acqua un cavalluccio marino, se lo sono passato di mano in mano come se fosse un giocattolo e lo hanno seppellito nella sabbia. In realtà, la prima testimone di tutto quanto accaduto, le cui dichiarazioni compaiono nel verbale della Polizia Locale, è stata una ragazzina di undici anni che ha tentato di salvare il pesce, lo ha tirato fuori dalla sabbia ed è andata in acqua con esso.

Il cavallo era già morto. “All’arrivo degli agenti dell’Unità Territoriale di Spiaggia, hanno incontrato un testimone, il quale ha affermato che il gruppo aveva giocato con il suddetto animale passandoselo di mano in mano, fino a quando non aveva terminato la sua vita e lo aveva successivamente seppellito nella sabbia”. Dal Comune di Sant Antoni confermano l’intervento degli agenti e sottolineano che i turisti ” hanno dichiarato di averlo trovato morto mentre nuotavano sulla spiaggia “, anche se non hanno specificato il motivo per cui hanno deciso di giocare con lui. In ogni caso, “la Polizia ha redatto un rapporto, oltre ad avviare la preparazione delle procedure appropriate, affinché il Servizio Ambiente del Governo delle Baleari partecipi per registrare l’accaduto e se ritiene opportuno aprire un fascicolo penale”. Le stesse fonti indicano che i pesci “sono rimasti in custodia al servizio di salvataggio e primo soccorso della suddetta spiaggia” .

In realtà l’ippocampo è stato consegnato a un oceanografo che ha deciso di analizzare il corpo ed eseguire un’autopsia dalla quale ha concluso che l’animale sembrava sano e che probabilmente è morto per soffocamento quando è stato tirato fuori dal mare. Nelle acque delle isole si trovano due specie di cavalluccio marino, Hippocampus hippocampus e il cosiddetto cavalluccio marino mediterraneo, H. guttulatus, la specie a cui apparteneva lo sfortunato esemplare di Es Caló de Moro e la varietà più facile da identificare. osservare a basse profondità , nei letti di alghe e nelle praterie di posidonia. I cavallucci marini sono pesci protetti che soffrono intensamente il traffico illegale di fauna selvatica. Milioni di essi vengono uccisi ogni anno per rifornire il mercato cinese, poiché la medicina tradizionale di quel paese gli attribuisce presunte proprietà per curare l’impotenza e i problemi renali o per favorire la fertilità. Essiccati e ridotti in polvere, vengono consumati in brodi e bevande alcoliche. Allo stesso modo, i cavallucci marini, come le stelle marine, sono stati massacrati nel corso della storia per vendere i loro cadaveri come souvenir. A queste minacce si aggiunge il fatto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, che i singnatidi, un gruppo che comprende cavallucci marini e pesci ago, sono altamente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico e alla distruzione del loro habitat a causa del crescente sovraffollamento delle coste .