Ora deve andarsene, le autorità locali, che lo hanno scoperto, gli hanno chiesto di sgomberare quella che è diventata la sua «abitazione», che si trova nel bel mezzo di una riserva naturale. L’abitante della grotta è accusato di aver violato le norme sul campeggio abusivo

Sopravvivere su un’isola deserta è un compito complicatissimo, ma nella storia non sono mancati uomini capaci di farlo. Uno di questi, un uomo ha vissuto per 12 anni in una grotta in riva al mare a Formentera. Un tavolo ricavato da una vecchia cassa, un letto costituito da un’amaca con materasso, un secchio pieno d’acqua per la doccia, zanzariere per proteggersi dagli insetti e qualche coperta e cuscino: un luogo idilliaco con vista sul mare, in perfetto stile di Robinson Crusoe, è stato allestito da un uomo sull’isola delle Baleari di Formentera. Egli viveva in una grotta nel mezzo della riserva naturale di Cap de Barbaria: acqua turchese, spiagge bianche e poco turismo di massa. Secondo il «Daily Star», l’uomo ha vissuto inosservato nel suo paradiso temporaneo per ben 12 anni. Ma ora le autorità spagnole lo hanno scoperto. L’abitazione era «completamente attrezzata per vivere, con mobili e altri oggetti e numerosi resti di rifiuti», hanno dichiarato i rappresentanti della comunità al quotidiano locale «Diario de Ibiza». A causa del «campeggio» illegale, l’uomo deve ora impacchettare le sue cose e lasciare la grotta entro pochi giorni, con la condizione di lasciarla pulita come l’aveva trovata.

L’autorità ambientale locale ha avvertito del pericolo di inquinamento dovuto alle sue modifiche effettuate nel luogo. Non è chiaro se l’uomo fosse un asceta amante della natura o un senzatetto che ha costruito una casa in riva al mare per necessità di alloggio. Non sono infatti state rivelate ulteriori informazioni sul suo passato. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sta di fatto che questa storia è stata associata a quella di Robinson Crusoe, il protagonista del celebre romanzo di Daniel Defoe pubblicato per la prima volta nel 1719.