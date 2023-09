La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 43enne gravemente indiziato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione arma clandestina.

Roma, detenzione di stupefacenti e arma clandestina in casa: arrestato un 43enne. La perquisizione dei Carabinieri: ecco cosa è emerso

La scorsa notte, i militari hanno fermato l’uomo a bordo di uno scooter in via Antonio Pucci e lo hanno trovato in possesso di 4 g di cocaina e 140 euro in contanti.

Successivamente i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 43enne dove hanno rinvenuto altri 880 g di hashish, 81 g di cocaina e una pistola Beretta calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di un caricatore con 22 proiettili.

La droga e l’arma sono stati sequestrati mentre l’indagato è stato condotto presso le aule del Tribunale di Roma dove il suo arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sulla pistola saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare un eventuale suo utilizzo in azioni delittuose.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’ indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.