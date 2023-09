Si cercano hostess e steward per gli stadi di Roma, Frosinone e Latina

Per Randstad Services, società del gruppo che offre servizi specializzati per la gestione delle attività in outsourcing, stiamo ricercando:

STEWARD PER EVENTI CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A

Nell’ambito della propria gestione di eventi legati al campionato di calcio di Serie A per la stagione 2023-24, Randstad Services ricerca steward da impiegare all’interno di stadi di calcio della regione Lazio oppure candidati disponibili al corso di formazione inerente.

I candidati sprovvisti di Attestato di Steward, saranno inseriti/e in corsi di formazione dedicati, specifici e GRATUITI che si svolgeranno come segue:

32 ore di corso in modalità Online (l’orario proposto potrà essere, giornaliero o serale o durante il sabato)

2 giornate da 6 ore in presenza presso uno stadio, di cui minimo una giornata a porte chiuse ed una giornata in presenza con stadio a porte aperte con relativo evento

Requisiti minimi:

Predisposizione al contatto con il pubblico

Residenza nelle zone di Roma, Latina, Frosinone

Aver completato la formazione specifica prevista per il servizio di stewarding all’interno degli stadi di calcio italiani oppure essere disponibili a fare il corso di formazione specifico Stewarding gratuito

Certificato medico in corso di validità di sana e robusta costituzione.

Si offre:

Contratto di lavoro a chiamata

Servizio di navetta A/R da Roma a Frosinone

Come inviare il Cv

Inviare CV completo e aggiornato a:

frosinonecalcio@randstad.it