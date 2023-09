Lotto: a San Cesareo (RM) vinti 216mila euro

Festa grande a San Cesareo, in provincia di Roma, grazie all’estrazione del Lotto di giovedì 7 settembre. Nella località del Lazio, come riporta Agipronews, vinti 216mila euro grazie alla combinazione 1-10-40-50 sulla ruota di Palermo e all’opzione Lottopiù. A Roma da segnalare una vincita da 21.660 euro in seguito ai numeri 1-8-88-89 giocati su tutte le ruote e all’opzione Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 799 milioni da inizio anno.

10eLotto: a Roma vinti 20mila euro

Festa a Roma grazie al concorso del 10eLotto di giovedì 7 settembre. Nella capitale, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro con un “5 Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,9 milioni di euro, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.