Al termine di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne romano, con precedenti e senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in concorso.

Cosa è successo

Dopo essere venuti a conoscenza che un anziano era vittima di richieste estorsive da svariati mesi, con cadenza quotidiana, da parte di due soggetti, i Carabinieri hanno predisposto un mirato servizio di osservazione proprio sotto la sua abitazione.

Ieri mattina, poco prima delle 8, i militari hanno notato la vittima, un 72enne in cura presso il CIM di Roma, uscire dal portone del palazzo ed essere subito bloccato dal 25enne che, con minacce e violenza, lo costringeva a consegnargli il denaro in suo possesso, circa 20 euro, a fronte di una richiesta di 100, che la vittima non ha potuto soddisfare per la mancata disponibilità. I militari sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato, identificando anche una donna che era rimasta seduta poco distante, su cui sono in corso indagini.

L’arresto è stato convalidato il Tribunale di Roma ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla vittima. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

FOTO DI REPERTORIO