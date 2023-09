Ita Airways ha annunciato finora che saranno cancellati 30 voli nazionali, ma si ritiene che anche i passeggeri delle compagnie aeree straniere subiranno ritardi

ROMA – Per oggi è stato annunciato uno sciopero di 24 ore da una serie di sindacati del personale degli aeroporti italiani. Allo stesso tempo scioperano anche i lavoratori delle aziende esterne che collaborano con gli aeroporti del Paese.

Secondo i sindacati la mobilitazione “è dovuta agli insufficienti aumenti salariali, al continuo prolungamento dell’orario di lavoro e alla promozione delle assicurazioni e delle cure private”. La compagnia aerea italiana Ita Airways ha annunciato finora che saranno cancellati 30 voli nazionali, ma secondo la radiotelevisione pubblica Rai, è molto probabile che anche i passeggeri delle compagnie aeree straniere, che hanno voli programmati domani, incontreranno ritardi e problemi. per viaggiare in Italia.

La perdita di molti addetti al controllo del traffico aereo ha naturalmente un impatto importante sul funzionamento del traffico aereo. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una vera e propria dichiarazione di guerra che ha generata preoccupazione per le conseguenze dello sciopero. La protesta, infatti, è di quella che possono mettere in ginocchio il traffico aereo. Sospendere i voli quando milioni di cittadini si spostano in aereo per raggiungere le località di villeggiatura è un atto ostile verso gli utenti che rischiano di perdere ingiustamente giorni di vacanza e soldi.

Pertanto vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale lo stato del vostro volo per restare indenni gli ultimi giorni, oppure proprio durante il trasferimento verso o dalle vacanze.