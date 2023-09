Dramma familiare a Sora, maltratta la madre da anni: arrestato 21enne

Arrestato dai Carabinieri di Sora 21enne del luogo, a seguito di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, per reati rientranti nella sfera dei cosiddetti “codice rosso”.

Codice rosso a Sora: maltratta la madre, dramma familiare durato quasi quattro anni. Arrestato un 21ebbe

E’ quanto accaduto ieri nel primo pomeriggio a Sora, dove i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di attività info-investigativa, hanno individuato e bloccato il giovane dichiarandolo in stato di arresto e associandolo presso la Casa Circondariale di Cassino.

La vicenda, che ha scaturito l’emissione dell’Ordinanza, nasce da un disagio familiare che vede un rapporto conflittuale tra madre e figlio, venuto alla luce solo recentemente grazie al coraggio della donna, che non sopportava più i continui maltrattamenti e vessazioni che doveva subire dal figlio nonostante la sua giovane età.

Una vicenda purtroppo reale, maturata in un contesto familiare già di per sé minato da carenza lavorativa e sostegno genitoriale dovuto alla separazione.

Questa, in sostanza, la ricostruzione della squallida vicenda che la donna ha dovuto subire, la quale, ritrovata la forza e il coraggio di dire basta nonostante fosse il figlio, ha svelato solo pochi giorni fa ai Carabinieri, in una lunga e tormentata deposizione, tutti i comportamenti e le azioni poste in essere dal ragazzo.

Il dramma familiare, durato quasi 4 anni, finalmente è stato interrotto non appena i Carabinieri, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, ne sono venuti a conoscenza.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.