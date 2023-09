Il commento di Eleonora Mattia

“Nessun monumento potrà restituirci Willy, ma credo fortemente nel valore simbolico dei gesti e dei luoghi che può agire come un seme di speranza nella memoria collettiva delle persone, e soprattutto delle future generazioni. E’ questa la potenza dell’immagine di questa Piazza Bianca, inaugurata proprio nel luogo dove Willy è stato brutalmente assassinato.

Un progetto a cui sono orgogliosa di aver contribuito nella scorsa legislatura con un emendamento alla legge di Stabilità che ha stanziato 400mila euro di fondi regionali sui 450mila necessari a realizzarlo”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia a margine dell’inaugurazione della Piazza Bianca dedicata a Willy Monteiro Duarte e inaugurata oggi a Colleferro. “Questa Piazza Bianca è il luogo della memoria, per prenderci cura della ferita aperta nell’intera comunità di Colleferro e del Lazio.

Questo è il nostro nuovo luogo del cuore, per un futuro fatto di rispetto, dignità e tolleranza. Anche per questo ho fortemente voluto promuovere l’istituzione di un Premio dedicato a Willy Monteiro Duarte e rivolto a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie del Lazio e con il quale incoraggiamo il protagonismo dei giovani nel contrasto ad ogni forma di odio e violenza e che mi auguro la Giunta Rocca voglia proseguire”, conclude Mattia.

Le parole di Sara Battisti

“Sono tanti i modi attraverso i quali una comunità può rispondere a quella che è stata una tragedia che ha colpito profondamente tutti noi. Willy Monteiro Duarte ha pagato con la vita il suo gesto di solidarietà a difesa di un suo coetaneo.

Le comunità di Colleferro e Paliano, la Regione Lazio, le associazioni, le Forze dell’Ordine…nessuno è rimasto indifferente. Iniziative, premi, leggi, attività di sensibilizzazione si sono susseguite in questi anni. E oggi la Città di Colleferro apre la Piazza di Willy, una piazza bianca, aperta sulla città. Una piazza che da oggi è e sarà presidio e luogo di incontro e confronto.

Una piazza per le giovani generazioni affinché sappiano, passando da qui, che le nostre comunità, come ha detto il Sindaco Pierluigi Sanna, hanno e devono avere la schiena dritta! E lo dico anche rispetto agli episodi di queste settimane, quelli che hanno riguardato Palermo, Napoli, Caivano, Fiuggi. L’insegnamento si ha con l’esempio, i fatti, i luoghi pubblici che noi per primi come istituzioni siamo chiamati a costruire quotidianamente. Ma non basta, l’impegno deve essere collettivo altrimenti il sacrificio di Willy sarà stato vano.

Ha ragione Lucia Duarte, la mamma di Willy che ha detto “Willy in questa piazza ha lasciato il senso dell’amicizia”, facciamone tesoro”.

Di seguito, alcune foto dell’inaugurazione: