81 anni di cui buona parte passati tra i pali delle più grandi squadre d’Italia. Tuttavia, fu proprio un particolare a renderlo immortale: un calcio di rigore parato nientemeno che a O’rey Pelè. Si è spento a Roma Alberto Ginulfi, ex portiere dei giallorossi, ma anche di Verona e Fiorentina.

L’AS Roma piange la scomparsa dell’ex portiere Alberto Ginulfi

Ad annunciarlo sono stati dapprima i suoi familiari, e in seguito l’account stesso della società di Serie A. Prima della carriera da calciatore lavorava all’Esquilino, al banco del pesce di proprietà della zia di piazza Vittorio. Calciatore noto negli anni ’70, quando la Serie A italiana era un’eccellenza mondiale. Era cresciuto nelle squadre giovanili dell’AS Roma, fino ad approdare in prima squadra per circa 13 anni.

Il portiere giallorosso che parò un rigore a Pelé ♥️ L’#ASRoma piange la scomparsa di Alberto Ginulfi e si stringe al dolore dei suoi familiari. pic.twitter.com/tUqIlGNxCn — AS Roma (@OfficialASRoma) September 6, 2023

Nel 1972, durante un’amichevole con i brasiliani del Santos, parò un rigore a Pelè e ricevette in cambio la maglia del brasiliano. Furono infatti in pochi a potersi vantare di ciò.

Romano di San Lorenzo era un portiere che gettò le basi per il calcio moderno e, dopo la fine della sua carriera, diventò allenatore dei portiere, nel 1980. Con la Roma vinse due coppe Italia e una coppa anglo italiana.