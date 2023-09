Vincite Lotto e 10eLotto a Roma e Anagni per oltre 20mila euro

Vincita Lotto ad Anagni

Il Lotto sorride ad Anagni, in provincia di Frosinone, nell’estrazione di martedì 5 settembre. Nella località del Lazio, come riporta Agipronews, sono stati vinti 25.950 euro grazie a una giocata del valore di 3,50 euro effettuata sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 793 milioni da inizio anno.

10eLotto: a Roma vincite per 21mila euro

Doppia vincita a Roma nel concorso del 10eLotto di martedì 5 settembre. Nella capitale, come riporta Agipronews, vinti 12mila euro grazie all’opzione extra in un’estrazione istantanea. Da segnalare anche una vincita da 9mila euro con un “6 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.