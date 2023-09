Campidoglio, approvata mozione per contrasto violenza di genere

Contrasto sessismo e violenza di genere, Sce Campidoglio: Aula approva atto per policy antimolestie e cultura dell’uguaglianza.

La mozione in aula

Una mozione per la prevenzione di comportamenti sessisti e violenti, l’adozione di una policy antimolestie, il sostegno allo sviluppo, attraverso programmi educativi, della cultura dell’uguaglianza. È quanto prevede la mozione approvata ieri dall’Assemblea capitolina, in un momento in cui episodi di violenza e femminicidi si moltiplicano in una spirale drammatica. Vogliamo ringraziare il Sindaco Roberto Gualtieri che ha sostenuto questa iniziativa, insieme alle consigliere e ai consiglieri che hanno firmato insieme a noi la mozione o che l’hanno appoggiata.

L’atto che abbiamo votato impegna l’amministrazione a procedere con ancor più forza e determinazione per prevenire la violenza di genere, in tutti i suoi aspetti. Nello specifico la mozione prevede di garantire, all’interno di Roma Capitale, ambienti di lavoro sicuri che rilevano, decostruendoli, i comportamenti sessisti e violenti, di dotarsi di un codice contro molestie e discorsi sessisti, di assicurare la parità nella vita pubblica.

La mozione attribuisce particolare importanza anche ai percorsi di educazione e formazione. Si propone di organizzare su queste tematiche corsi per l’Assemblea capitolina e per tutto il personale capitolino e, più in generale, di attuare programmi educativi per sviluppare la cultura del rispetto, della tolleranza, della non discriminazione e dell’uguaglianza.

Lo dichiarano Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del Gruppo capitolino Sinistra Civica Ecologista.

Foto di repertorio