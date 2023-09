“Il tuo abbonamento è scaduto”: attenzione alla truffa!

“Il tuo abbonamento è scaduto”: attenzione alle comunicazioni truffa relative a servizi di streaming a pagamento. Di seguito, i dettagli e il consiglio della Polizia Postale.

Email e SMS per il rinnovo dell’abbonamento streaming: attenzione alla truffa! I dettagli e il consiglio della Polizia Postale

Con la fine delle vacanze estive e il ritorno alle consuete attività quotidiane riprendono anche le comunicazioni truffa relative a servizi di streaming a pagamento.

Se ricevi una e-mail, apparentemente inviata da una nota piattaforma di streaming, che ti informa dell’imminente scadenza del tuo abbonamento e ti propone di rinnovarlo cliccando un link allegato si tratta di una truffa per rubare i tuoi dati personali.

Le società che offrono servizi in abbonamento non chiedono mai ai loro clienti di fornire dati bancari, numeri di carte di credito e password di accesso tramite SMS o e-mail.

Il consiglio

Non rispondere al messaggio e non cliccare sul link allegato. Per accedere al tuo account utilizza esclusivamente App e sito ufficiale digitando la URL del portale direttamente sulla barra degli indirizzi del browser.

Foto di repertorio