Turista entra in arena per sfidare il toro, viene incornato (VIDEO)

Un video scioccante ha catturato il momento in cui un turista è stato ripetutamente incornato e lanciato in aria da un toro in Spagna

Un video mostra il momento terrificante in cui un turista viene ripetutamente incornato da un toro infuriato dopo aver tentato di saltargli sulla schiena durante una corrida. Il cittadino francese, che si dice fosse sulla cinquantina, era saltato nell’arena di Albacete, in Spagna, il 24 agosto, dove gli spettatori erano incoraggiati a mettere alla prova il loro coraggio contro la bestia torturata. Ma mentre si avvicina al toro da dietro, questo si gira e lo sbatte contro una barriera con le corna. Poi, mentre cade a terra, l’animale da una tonnellata lo trafigge e lo calpesta prima di lanciarlo in aria.

Mentre gli altri cercano di distrarlo con i mantelli, continua ad attaccare l’uomo ormai privo di sensi, scagliandolo ripetutamente in aria con le corna. Quando l’uomo atterra a faccia in su sul pavimento dell’arena, si può vedere un taglio di corno spalancato sul suo stomaco che trasuda sangue. L’assalto termina solo quando un uomo riesce a trascinare via il toro con il suo mantello proprio mentre il filmato finisce. Gli spettatori hanno portato l’uomo in salvo prima che fosse portato d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale di Hellin. Secondo quanto riferito, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe in gravi condizioni. La feroce incornata è avvenuta durante la festa patronale del Lietor tenutasi tra il 23 e il 26 agosto. La regione è nota per i suoi legami con gli sport sanguinari con una scuola di corrida e un’arena che può ospitare 12.000 spettatori. Il mese scorso, il matador Alejandro Conquero, 28 anni, è stato incornato nel retto e sballottato da un toro in Spagna.

Il video scioccante ha catturato il momento in cui Alejandro è stato trafitto nella parte posteriore dal toro infuriato mentre gli spettatori guardavano dagli spalti. L’uccisione è avvenuta poche settimane dopo che il cosiddetto “Messi dei Matadors” era stato incornato da un toro furioso di 450 kg a Santiago, in Spagna. Il filmato mostra la carica bestiale contro Andrés Roca Rey, 26 anni, prima di schiacciarlo contro le barriere e lanciarlo in aria.

Ecco lo scioccante video: https://www.itemfix.com/v?t=8fa9wf