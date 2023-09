Bruttissimo incidente all’alba di oggi, domenica 3 settembre 2023, sul Grande Raccordo Anulare: morto un ragazzo; gravemente ferita un’altra persona.

Grande Raccordo Anulare, un altro incidente mortale all’alba di oggi: deceduto un ragazzo di soli 23 anni. Gravemente ferita un’altra persona, ora in prognosi riservata

Ancora un incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un giovane di soli 23 anni è deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto sulla carreggiata interna all’altezza dello svincolo per via Nomentana.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

La strada è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi e i soccorsi. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio