Sezze, maxi controlli della Polizia: ecco cosa è successo

Questura di Latina, proseguendo nelle attività di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo, nella serata di ieri, venerdì 1° settembre 2023, ha effettuato un servizio straordinario a Sezze, anche al fine di soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Ecco tutti i dettagli

Alle pattuglie delle Volanti e dell’Ufficio Immigrazione di Latina si sono aggiunti gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma.

Le capillari attività operative sono state finalizzate al controllo di persone e di autovetture sospette, significando che una particolare attenzione è stata rivolta al centro storico e al Parco della Rimembranza, dove sono stati segnalati fenomeni di degrado urbano, di inciviltà e di microcriminalità.

Sono state complessivamente identificate 161 persone, controllati 102 veicoli e sono state comminate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due carte di circolazione e il sequestro amministrativo di un veicolo giacché privo di copertura assicurativa.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio di individui sospetti e sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte ad obblighi di varia natura. Nella circostanza sono stati identificati 22 soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

