Ostia, ritrovata pergamena di laurea tra i rifiuti: riconsegnata al signor Bartolomeo di 85 anni

Ritrovata una pergamena di laurea tra i rifiuti. Il fatto è avvenuto a Ostia dove il Colonnello della Guardia di Finanza, Manuela Zito, ha fatto di tutto per riportarla al legittimo proprietario.

Pergamena di laurea ritrovata tra i rifiuti

Il giorno di ferragosto, ad Ostia Lido, tra i rifiuti è stato ritrovata una pergamena di laurea conseguita nell’anno 1964 presso l’Università di Napoli. Come viene riportato da Ansa, il colonnello della Guardia di Finanza, Manuela Zito, si è messa subito alla ricerca del legittimo proprietario, un signore di 85 anni di nome Bartolomeo, per riconsegnargliela.

Le parole di Valiante

“Quello del Tenente Colonnello Zito, che ringrazio, è stata una bellissima azione di umanità e di esempio per tanti che spesso preferiscono “voltarsi dall’altra parte” – ha sottolineato Valiante – sicuramente ne sarà contento anche il signor Bartolomeo, oggi 85enne, che ha conseguito la laurea in un periodo in cui non era nemmeno così facile poter studiare. Insomma, una bella storia a lieto fine che ci fa piacere raccontare”.