Colleferro, tentato furto di un autocarro: arrestato 31enne

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato in flagranza di reato un romeno di 31enne, residente a Villa Literno (CE), già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di tentato furto aggravato di un autocarro.

L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro

I militari ricevuta la segnalazione al 112 da parte del proprietario che, nella notte, ha notato un uomo armeggiare sul suo furgone con l’intenzione di asportarlo, si sono tempestivamente recati sul posto e, dopo una breve fuga, hanno bloccato e arrestato il 31enne. Nella circostanza sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gli arnesi utilizzati per tagliare i fili da collegare a una batteria asportata da un trattore agricolo di proprietà della stessa vittima.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima, ha probabilmente disturbato l’azione di qualche altro complice che si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei militari.

Il 31enne in attesa del rito direttissimo, previsto per domani mattina, innanzi al Tribunale di Velletri, è stato proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Colleferro per un periodo ritenuto congruo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio