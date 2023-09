I militari dell ‘Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 23enne, residente ad Isola del Liri, e segnalato, quale assuntore di sostanze psicotrope, un minorenne.

Spaccio di droga nel Frusinate: i controlli dei Carabinieri. Arrestato un 23enne e segnalato un minorenne, ecco tutti i dettagli

Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine perché dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato in compagnia del minore, a bordo della propria autovettura, aggirarsi per le strade di Veroli in orario notturno.

I Carabinieri, insospettiti dalla presenza dei due, hanno effettuato un controllo di polizia che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 23enne gr. 0,76 di sostanza stupefacente del tipo hashish, e nelle tasche del minore gr. 0,61 di analoga sostanza.

A tal punto, gli operatori di polizia giudiziaria hanno deciso di estendere la perquisizione anche nell’abitazione della persona controllata, nel comune di Isola del Liri: rinvenuti gr. 116 circa di sostanza stupefacente dello stesso tipo, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, nonché un bilancino di precisione.

Il 23enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di rito di convalida, mentre per il minore è scattata la segnalazione alla Prefettura di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.