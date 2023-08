Lo scorso 26 agosto , i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato un 41enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei Carabinieri sul territorio

Nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio nei quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle e Fosso San Giuliano, i militari della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti, che a bordo della propria autovettura effettuava delle manovre pericolose insospettendo i Carabinieri che lo hanno bloccato per un controllo.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di Cocaina e la somma contante di 700 euro, ritenute provento della pregressa attività illecita e vario materiale utilizzato per il confezionamento. Per questo motivo il 41enne è stato condotto in caserma e messo a disposizione del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.