Attentato a Don Coluccia a Tor Bella Monaca, salvato dalla scorta

Don Antonio Coluccia torna ad essere un bersaglio. Nella giornata di ieri, nel quartiere di Tor Bella Monaca, secondo quanto riportato dall’ANSA, mentre si svolgeva una marcia della legalità con don Coluccia, impegnato da oltre 25 anni nella lotta alla criminalità, quest’ultimo sarebbe stato affiancato da uno scooter in via dell’Archeologia che poi avrebbe provato ad investirlo.

Ad essere colpito però è stato l’agente di scorta del prete, che è stato poi costretto ad estrarre la pistola e ad esplodere un colpo, ferendo l’aggressore all’avambraccio.

Il conducente del motorino è stato poi fermato e trasportato in ospedale insieme all’agente ferito.

Le dichiarazioni di solidarietà per Don Coluccia

“Intendo esprimere la mia solidarietà e quella di tutto il Mosap al sacerdote Antonio Coluccia per il vile attentato di ieri sera e al collega eroe che ha impedito il peggio facendogli da scudo e restando a sua volta ferito. Chi combatte le mafie merita protezione e tutta la nostra immensa gratitudine. Ci auguriamo una pena severa per l’aggressore prontamente bloccato e arrestato dai colleghi”. Così Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), sul tentativo di investire don Antonio Coluccia, ieri sera a Tor Bella Monaca.

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza a Don Antonio Coluccia e agli uomini della sua scorta per la terribile aggressione subita. A Tor Bella Monaca, attraverso i Piani Urbani Integrati, stiamo pianificando importanti azioni di riqualificazione che puntano anche a contrastare situazioni di degrado e pericolosità. Continueremo a sostenere Don Coluccia perché le sue battaglie sono le nostre”. Così in una nota gli Assessori capitolini ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Ornella Segnalini e Maurizio Veloccia.

“Solidarietà e vicinanza a Don Antonio Coluccia e agli uomini della scorta per l’aggressione subita oggi a Tor Bella Monaca. Non posso restare indifferente a questo grave atto avvenuto in questo territorio, tra l’altro durante una marcia per la legalità. Il nostro impegno prioritario è affermare sempre la presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini onesti.

Roma non si piega alla violenza”. Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“A don Antonio Coluccia va tutta la solidarietà e vicinanza della Presidenza e dell’intero Consiglio del Municipio VI delle Torri per quanto accaduto oggi pomeriggio. Don Antonio è solito fare le sue passeggiate della legalità nelle zone più degradate d’Italia e, quando viene a Tor Bella Monaca, mi chiama sempre. Così è stato oggi, nonostante io non abbia potuto rispondergli per cause di lavoro. E mi addolora e mi fa rabbia sapere che oggi, in via dell’Archeologia, abbiano tentato di investirlo.

Don Antonio non è solo un prete antimafia, è un amico a cui esprimo tutta la mia solidarietà per l’impegno e la dedizione che mette nella sua lotta alla criminalità e alla droga. I suoi sforzi devono dare molto fastidio ai clan mafiosi che gestiscono lo spaccio a Tor Bella Monaca, visto che un ragazzo ha tentato di investirlo. Un grazie di cuore all’agente della scorta che ha difeso don Antonio, ma non possiamo tollerare queste intimidazioni. C’è bisogno di risorse, mezzi e uomini per riprendere il controllo di un’area come questa, per dire basta all’illegalità e per interrompere lo strapotere dei clan mafiosi”. Lo dichiara in una nota stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Don Coluccia per la grave intimidazione subita ieri durante la marcia per la legalità a Tor Bella Monaca. Con la nostra Amministrazione, e Virginia Raggi Sindaca in prima persona, abbiamo condiviso con lui tante battaglie, l’impegno e la determinazione nella lotta alla mafia e al degrado sul territorio. Insieme abbiamo voluto dare segni concreti di vicinanza istituzionale alle periferie dimenticate ed attanagliate dalla criminalità, per incoraggiare i cittadini a tenere sempre alti la loro speranza e il desiderio di riscatto. Grazie “Don”, e avanti con ancora più forza!” Così, in una nota, i Gruppi Consiliari Capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione.

Foto di repertorio