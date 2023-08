Polizia locale, a settembre prima riunione del tavolo regionale. Regimenti: «Rilancio del corpo di Polizia è una priorità»

I dettagli e le dichiarazioni dalla Regione Lazio

«In questi anni il corpo della Polizia locale è stato troppo spesso messo in secondo piano, pur avendo un ruolo cruciale nel controllo del territorio, nella lotta al degrado e agli illeciti. Tanti Comuni del Lazio lamentano carenza di personale, scarsità di attrezzature e poche risorse. Nel mese di settembre si svolgerà la prima riunione del Tavolo tecnico-consultivo dove faremo il punto con i comandanti delle Polizie locali dei Comuni capoluogo di provincia, delle Polizie provinciali e degli altri Comuni che fanno parte: Anguillara Sabazia, Bagnoregio, Gaeta, Ponza e Sora», dichiara Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti locali della Regione Lazio.

«La ricostituzione del Tavolo regionale – continua Regimenti – è stato uno dei miei primi atti da assessore. È nostra intenzione rilanciare il Corpo partendo dalla formazione, spesso inadeguata in relazione alle accresciute competenze che la Polizia locale ha acquisito nel tempo. Abbiamo bisogno di agenti sempre più preparati per rispondere alle crescenti necessità dei cittadini».

«Una Polizia locale nel pieno della sua operatività è la migliore garanzia per il contrasto all’illegalità e al degrado. L’obiettivo della Regione Lazio, è la tutela della sicurezza dei cittadini» conclude l’assessore.

La nota stampa del SULPL

” I caschi bianchi di Roma Capitale apprendono con favore l’iniziativa e l’attenzione che l’assessore alla sicurezza ed alle Polizie Locali del Lazio Luisa Regimenti, intende profondere nei confronti di una categoria la cui disciplina ricade per competenza nel potere normativo delle regioni. Come da anni chiede questo Sindacato, ci auspichiamo che tra i molti temi ed urgenze da trattare possa trovare adeguato spazio anche il troppo atteso adeguamento da parte di Roma Capitale, alla Legge Regionale N° 1/2005 ed ai regolamenti attuativi approvati dalla stessa Regione nel 2019, che purtroppo ancora pongono l’Ente Roma Capitale al di fuori delle normative vigenti” Così in una nota Marco Milani, Segretario Romano SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).

