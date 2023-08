Vacanze ad Ischia: non solo mare. Alla scoperta dell’isola

Una meta perfetta per le vacanze estive, avvolta dal mare e da un paesaggio d’eccezione ma che permette non solo di dedicarsi alla tintarella ma di scoprire un micro-mondo che lascia a bocca aperta. Parliamo di Ischia, una delle isole più rinomate del Golfo di Napoli, location ideale per trascorrere le vacanze estive. Gli amanti del mare e del relax potranno certamente dedicarsi al riposo e ai giri in barca, ma i turisti che amano scoprire posti nuovi posso divertirsi in una continua scoperta sull’isola.

Oltre che al mare, in estate ma anche in inverno, un pit stop obbligatorio ad Ischia va fatto al parco termale naturale al quale si accede attraverso un suggestivo percorso fatto di 200 gradini per arrivare nel luogo dove gli scogli formano delle piscine naturali calde potendo godere delle acque termali che si uniscono al mare per un relax unico.

Dopo il riposo non possono mancare le passeggiate: tra le location consigliate il villaggio di pescatori Sant’Angelo da raggiungere a piedi partendo dalla rinomata Piazzetta e dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Non da meno il borgo di Forio molto frequentato, anche dai vip, nel corso degli anni Cinquanta. Un piccolo gioiello composto di vie e palazzi tra cui il museo civico che sorge sul promontorio a picco sul mare.

Da segnalare anche il Castello Aragonese, l’antica fortezza che sorge sulla piccola isola che si trova di fronte a Ischia Porto a cui si arriva attraverso una galleria scavata nella roccia. Un tuffo nella storia ed una vista magnifica sul mare.

Se il problema si pone sul come arrivare sull'isola, si risolve in men che non si dica attraverso gli aliscafi per Ischia che consente di raggiungerla in modo veloce e comodo.

Come? Evitando lunghe file, soprattutto nei periodi di alta stagione, grazie alla prenotazione online da effettuarsi direttamente dal sito. Bastano pochi minuti ed in totale sicurezza rispettando la privacy di ogni utente per avere tra le mani il ticket da presentare all’imbarco e partire senza pensieri.