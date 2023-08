La Provincia di Frosinone, presente il tecnico dell’ente di piazza Gramsci, il geometra Sebastiano De Cesaris, ha effettuato oggi il sopralluogo sulla Sp 137 Roccasecca-Castrocielo, in corrispondenza della frazione Castello, dove la circolazione è limitata a una sola carreggiata per un pericolo di caduta massi.

Viabilità parziale sulla SP 137 “Roccasecca-Castrocielo”: il sopralluogo congiunto

Il sopralluogo è frutto della richiesta specifica che il Comune di Roccasecca, attraverso il sindaco Giuseppe Sacco, ha rivolto al presidente Di Stefano.

“Insieme al responsabile del settore Lavori pubblici, l’architetto Simone – ha dichiarato il sindaco Sacco – siamo stati presenti al sopralluogo da noi stessi richiesto. Lo abbiamo fatto per sollecitare, di nuovo, la Provincia a intervenire per rimuovere la criticità che si trascina da troppi anni. La strada in questione è fondamentale per la viabilità, anche perché utilizzata dagli autobus, oltre che essere passaggio del percorso della via di San Benedetto. Sono diversi i disagi che questa limitazione della circolazione a una sola corsia sta determinando, soprattutto per gli automobilisti e per i pedoni”.

“Non solo – ha aggiunto il sindaco – la strada è anche la via più breve per chi dal casello autostradale di Pontecorvo volesse recarsi presso il Parco archeologico dei Conti D’Aquino e la Chiesa di San Tommaso. Ci sono delle ricorrenze importanti in questi anni, anche i collegamenti devono essere all’altezza degli eventi”.

Dalla Provincia hanno assicurato che i lavori per la riapertura completa della strada dovrebbero avviarsi entro il prossimo mese di settembre e concludersi in tempi brevi.

“Ce lo auguriamo vivamente – ha concluso il sindaco – in questi anni abbiamo sollecitato più volte questa problematica, speriamo sia la volta buona”.