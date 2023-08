Nuove assunzioni per il Giubileo 2025, ecco come candidarsi

Nuove opportunità lavorative nella capitale, grazie alle nuove Assunzioni Giubileo 2025, le selezioni del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica sono affidate alla Giubileo 2025 S.P.A., che riguarderanno molte figure professionali differenti, a riportarlo è Concorsando.it.

Assunzioni Giubileo 2025 – Tutti i Dettagli

Cos’è il Giubileo?

Nella Chiesa cattolica, il Giubileo (o Anno Santo) è il periodo durante il quale il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma e compiono particolari pratiche religiose. Storia. Il primo Giubileo fu indetto nel 1300 dal Papa Bonifacio VIII che fissò una scadenza della festività ogni 100 anni.

Quali sono gli interventi previsti?

Il piano operativo del Giubileo, ufficialmente ratificato mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 giugno 2023, presenta una vasta gamma di circa 90 progetti mirati al miglioramento urbano, all’ottimizzazione delle vie di comunicazione, al potenziamento delle strutture ricettive e all’organizzazione di eventi significativi. Tutti questi sforzi convergono con l’obiettivo di accogliere nel miglior modo possibile i numerosi pellegrini che affolleranno Roma in occasione dell’Anno Santo nel 2025.

Tra i vari progetti, ben 19 sono affidati alla competenza e all’azione della Società Giubileo 2025, che assume il duplice ruolo di soggetto attuatore e ente appaltante. Da aggiungere a questi, vi sono altri 17 progetti che verranno gestiti dall’azienda pubblica esclusivamente in veste di stazione appaltante. La valenza complessiva delle realizzazioni programmate sotto la giurisdizione della società supera la cifra considerevole di 330 milioni di euro. A beneficio della capitale, è altresì prevista la creazione di un notevole numero di posti di lavoro grazie all’attività instancabile di Giubileo 2025 SpA nel processo di attuazione di tali opere.

Profili

Quale sono i profili ricercati?

Le assunzioni per il Giubileo 2025 riguardano svariate figure tra cui:

– operai;

– addetti per la costruzione e gestione di centri di accoglienza;

– operatori per interventi di manutenzione;

– profili amministrativi;

– informatici;

– legali;

– tecnici ed altri esperti;

Selezioni

Come avvengono le selezioni?

Il reclutamento del personale è condotto da Giubileo 2025 SpA in conformità con le linee guida stabilite dal Regolamento sulle selezioni e le assunzioni. Questo regolamento dettaglia le procedure attraverso le quali vengono condotte le attività di ricerca, selezione e assunzione del personale.

La fase di assunzione delle risorse umane richieste è supervisionata dalla Direzione Amministrazione, Controllo e Risorse Umane della società. Questa fase è attentamente coordinata con le diverse Unità Organizzative coinvolte nell’integrazione dei nuovi collaboratori. Gli annunci di ricerca del personale vengono diffusi attraverso appositi avvisi di selezione, contribuendo così a raggiungere candidati qualificati interessati alle opportunità offerte.

Candidatura

Come è possibile candidarsi?

I concorsi vengono divulgati attraverso la piattaforma web ufficiale dell’azienda, accessibile tramite la sezione dedicata. In aggiunta, possono essere diffusi attraverso varie modalità, come annunci anonimi o personalizzati su stampa tradizionale, portali digitali e reti social specializzate. Nel caso in cui si richiedano competenze altamente specifiche, la società potrebbe collaborare con agenzie specializzate nella ricerca e selezione di risorse umane.

Al momento, non sono in corso processi di selezione attivi. Tuttavia, è molto probabile che nel prossimo futuro verranno annunciate nuove opportunità di lavoro in vista del Giubileo 2025. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito.